Мэр Малаги предпринял неудачную попытку освоить BMX

Мэр Малаги Франсиско де ла Торре пользуется любой возможностью, чтобы на правах гостеприимного хозяина внести свой вклад в продвижение своего города.

Как сообщает Huffington Post, в минувший четверг градоначальник посетил презентацию турнира BMX Vans Pro Cup. 74-летний мэр решил прокатиться на велосипеде по рампе местного скейт-парка Skatepark, но при попытке заехать на одну из ее стен он упал. К счастью, отделался политик всего лишь легким испугом.

Парк Skatepark Málaga был спроектирован легендарным райдером Рубеном Алькантарой. Он расположен в районе Байлен-Мирафлорес, неподалеку от парка Парке-дель-Норте. Площадь комплекса составляет около 10 000 квадратных метров. Вдохновением для его создания послужила страсть Алькантары к серфингу.