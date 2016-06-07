Мэр Мадрида объявила войну окуркам

Мэр Мадрида Мануэла Кармена активно взялась за наведение порядка на улицах. По информации столичных властей, каждый день на улицах Мадрида остается в среднем 500 тысяч окурков. Чтобы облегчить работу дворников и сделать город чище, было решено ввести новые меры.

Так, в минувшем феврале среди курильщиков распространили 38 тысяч карманных пепельниц. На улицах разместили 4200 объявлений, призывающих людей не загрязнять городское пространство. «Чистый город – не тот, где убирают, а тот, где не мусорят. Беспорядок в городе происходит от того, что многие граждане не уважают других людей и уверены, что загрязнение улиц их никак не касается», - заявила Кармена.

Власти пытаются бороться с окурками не только запретами. На некоторых улицах были установлены урны, которые наминают урны для голосования. На одной изображен логотип «Реала», на другой – «Атлетико». Надпись «Кто выиграет Лигу Чемпионов?» призывала болельщиков пополнять окурками урну любимой команды.

Всего же на по улицам Мадрида расставлены 64 тысячи урн, где можно затушить сигарету. Однако, к сожалению, они не пользуются популярностью.

Напоминаем, что бросать окурки на улице в Мадриде запрещено законом. Официальный штраф составляет 750 евро.