Маленькие жители Мадрида пожаловались на волхвов в мэрию

Мэрия Мадрида получила ряд жалоб от детей, не получивших игрушки в праздник Поклонения волхвов. Повод для этого дала глава столичной администрации Мануэла Кармена, которая в преддверии традиционного шествия 5 января в интервью радиостанции Cadena Ser заявила: «Я надеюсь, что ни один мадридский ребенок не останется без подарков, а если кто-то проснется и не найдет их, пусть позвонит в мэрию, это неправильно».

Совету мэра последовали восемь маленьких мадридцев, которые утром 6 января обнаружили, что волхвы ничего им не подарили. Они позвонили по телефону поддержки граждан 010 и сообщили об этой несправедливости. Сотрудники мэрии купили для них несколько игрушек и рассказали детям, что волшебники не смогли вовремя привезти подарки к ним домой из-за проблем с логистикой и направили их в мэрию.

Газета 20 Minutos написала, что из восьми детей, оставшихся без сюрпризов, пятеро оказались братьями и сестрами из пакистанской семьи, двое – детьми разведенной безработной пары, а еще один – жителем рабочего района Вайекас.