Малага присоединилась к проекту сохранения морей и океанов

Малага стала третьим городом после болгарского Бургаса и французского Парижа, где проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы привлечь европейцев к дискуссии о морях и океанах и важности их защиты перед предстоящими в мае 2019 года выборами в Европарламент.

По случаю проведения кампании на побережье Малаги появились три огромные скульптуры из песка, символизирующие морских животных, страдающих от загрязнения вод.

В рамках проекта 30 сентября на пляже Malagueta собрались моряки, аквалангисты и любители разнообразных водных развлечений, чтобы объединить усилия в борьбе за чистое море. Они очистили пляж от мусора и собрали отходы в воде. 1 октября состоялись дебаты на тему устойчивого туризма с участием экспертов и профессионалов из различных туристических организаций. Также был проведён опрос среди горожан на тему сохранения морских вод.

По завершении проекта организаторы направят результаты опроса граждан в Европарламент. Кроме того, будут созданы предложения по защите морей и океанов, которые представят будущим евродепутатам, чтобы те включили их в свои программы.