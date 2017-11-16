Магазину в Вальядолиде пришлось сменить название из-за бойкота каталонских продуктов

Несмотря на то, что политики Кастилии и Леона призывают отказаться от бойкотирования каталонских продуктов, многие местные жители решили именно так ответить на подъём сепаратизма в Каталонии.

Одним из пострадавших в сложившейся ситуации стал владелец магазина текстиля Los catalanes в Вальядолиде, пишет ABC. После референдума 1 октября ему пришлось переименовать торговый объект в Mundo textil из-за резко снизившегося уровня продаж и сокращения числа посетителей. Как сообщает торговец, понесённые убытки достигали 30%.

Магазин получил в своё время название Los catalanes, поскольку на момент его открытия 90% продаваемой продукции было каталонского производства. Сейчас, по словам владельца, основная масса товаров прибывает из Валенсии.