Мадридским нелегалам будут выдавать карточки на проживание

Мэрия Мадрида с июля начинает выдавать так называемые «карточки на право проживания» (Tarjeta de Vecinidad) нелегальным иммигрантам, у которых нет документов.

Документ создан для того, чтобы нелегалы могли получить доступ к муниципальным услугам и улучшить, таким образом, их положение. Карточки будут выдавать в центрах социальных услуг тем, у кого отсутствует вид на жительство, при условии что этот человек в течение последнего полугода обращался в социальную службу. Конечная цель получения такой карточки – регистрация в городе.

При наличии карточки у нелегалов появится возможность производить административные процедуры, открывать счета в банках, посещать библиотеки и спортивные комплексы. Документ не даёт права на работу, но они смогут претендовать на получение грантов на обучение в службе занятости. В будущем мэрия Мадрида собирается предложить МВД ввести исключения и выдавать разрешения на проживание и работу тем нелегальным иммигрантам, которые успешно завершат обучение на курсах Муниципального агентства занятости.