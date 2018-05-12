Мадрид и Барселона объединяются для защиты бабочек

Основная цель проекта заключается в регистрации всех видов бабочек. Исследователи отмечают, что появление или исчезновение тех или иных видов в определённой местности может свидетельствовать о различных явлениях, таких как, например, как глобальное потепление. Как сообщают специалисты, всё чаще можно встретить виды, для которых характерны более тёплые широты. Наблюдение за бабочками также позволит проследить, какие изменения происходят в их организмах.

Барселона входит в международную сеть BMS (Butterfly Monitoring Scheme), которая занимается мониторингом бабочек в 25 странах мира. Наблюдение, как в Мадриде, так и в Барселоне, ведут группы волонтёров. Среди них не только эксперты, но и любители природы: от школьников до пенсионеров, которые прошли дополнительную подготовку и научились отличать разные виды бабочек. Каждую неделю волонтёры проходят по заданному маршруту в парках и садах Барселоны и Мадрида и фиксируют свои наблюдения.

В Каталонии BMS обнаружила по меньшей мере 187 видов бабочек, хотя в действительности их ещё больше. Основное внимание исследователей сконцентрировано на дневных видах, поскольку за ними проще вести наблюдение. Их распространение даёт информацию о видах растений, качестве зелёных зон и климатических изменениях. Данные о наличии или отсутствии некоторых бабочек в парках позволят улучшить сеть зелёных коридоров для насекомых для повышения биоразнообразия.