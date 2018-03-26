Любители оперы призвали к освобождению каталонских политзаключённых

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как зрители, оставшиеся после спектакля в зале, встали со своих кресел и на протяжении нескольких минут аплодировали и в унисон скандировали «Свободу!». На одном из балконов театра кто-то вывесил флаг Каталонии. Таким образом, публика оперного театра выразила протест не только против задержания Пучдемона, но и против содержания под стражей других бывших членов правительства и сепаратистских лидеров.