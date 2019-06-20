Лидер баскских террористов отпущен на свободу с ограничениями

Во Франции отпущен на свободу один из лидеров террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа. Он сдал свой паспорт и обязался раз в неделю приходить в полицию. Ему запрещено покидать пределы страны.
Бенгоэчеа был задержан мае после 17 лет поисков. Его задержали на рассвете в Альпах в рамках спецоперации «Украденное детство», в которой принимали участие сотрудники Гражданской гвардии Испании и французской внутренней разведки.
Сейчас Уррутикоэчеа Бенгоэчеа 69 лет. Он считался одним из самых разыскиваемых преступников как в Испании, так и во Франции. Он причастен к теракту в Сарагосе, в котором погибли 11 человек, 6 из которых были несовершеннолетними.Темы: Общество