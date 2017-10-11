Лауреаты Нобелевской премии мира призывают к медиации в Каталонии

В письме, которое было также опубликовано на сайте Женской Нобелевской инициативы, лауреаты заявили: «Мы поддерживаем проведение медиации и переговоров для мирного урегулирования противостояния между правительствами Испании и Каталонии». В публикации не указано, каким именно политикам было адресовано письмо, но в то же время сообщается, что одна копия была направлена в Европейскую Комиссию.

В числе подписавшихся – Адольфо Перес Эскивель, Ригоберта Менчу, Хосе Рамос-Орта, Джоди Уильямс, Мейрид Магуайр, Бетти Уильямс, Ширин Эбади и Тавакуль Карман.

Нобелевские лауреаты также осудили насильственные действия, зафиксированные 1 октября в Каталонии, и обратились к примерам Квебека и Шотландии, где также наблюдался рост сепаратистских настроений и были проведены аналогичные референдумы, на которых, однако, большинство высказалось против провозглашения независимости, и эти области по-прежнему входят в состав Канады и Соединённого Королевства, соответственно.