Кулинары из провинции Сория поборются за звание автора лучшей в мире шкварки

Организаторы столичной выставки El Salón de Gourmets, Провинциальный совет Сории и местная Ассоциация производителей шкварок договорились о проведении финала конкурса «Лучшая в мире инновационная шкварка», который состоится 26 апреля. Как сообщают информационные агентства Испании, финал конкурса традиционных версий этого блюда пройдет за неделю до этого, 19 апреля, в городке Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма. По словам председателя Ассоциации производителей Самуэля Морено, предложение организаторов Salón de Gourmets стало для них «настоящей честью». Само мероприятие он назвал «крупнейшей в Европе» выставкой в данной сфере.

Что касается конкурса на лучшую традиционную шкварку, Морено отметил «выдающийся» уровень как профессионалов, так и любителей, а также рост их числа, обусловленный расширением географии: так, число шеф-поваров среди участников увеличилось с 10-15 до 70 человек, а число любителей, которое растет чуть медленнее, достигло отметки в 30 человек.

Морено поблагодарил Провинциальный совет за оказанную поддержку, в том числе и выделение финансовых субсидий в размере 8 000 евро. Эта сумма частично покроет расходы в 28 000 евро на продвижение продукта, понесенные производителями.

В свою очередь, председатель Провинциального совета Сории Луис Рей объяснил, что в ходе выставки El Salón de Gourmets свое мастерство продемонстрируют восемь шеф-поваров. Кроме того, в рамках мероприятия победители профессионального и любительского этапов конкурса проведут кулинарные шоу-классы. Гостей также ждет дегустация.

Генеральный директор расположенного в Бурго-де-Осма отеля Virrey Palafox Беатрис Мартинес напомнила, что 19 февраля в ресторане гостиницы состоится финал конкурса «традиционных» шкварок. В 11:00 начнется любительский этап, судить который будет жюри в лице актера Серихо Пасоса, а также представителей отеля Virrey Palafox и производителей. В 12:00 придет очередь профессионалов. Вердикт им вынесет жюри, в состав которого войдут создатель кулинарной социальной сети Пабло Рей, юморист Тонино Гитиан и представитель Культурно-гастрономической ассоциации Сории Диего Кортес. В каждом из финалов будут соревноваться восемь кандидатов, отобранных в ходе шести предварительных этапов в различных городах провинции.