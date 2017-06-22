Крупнейший в Испании сквоттерский район будет ликвидирован

Эррекалеор, крупнейший в Испании район проживания сквоттеров, расположенный в южной части города Витория, скоро будет расформирован: местная мэрия отдала приказ о его сносе. Квартал, ставший настоящим символом движения в пользу самоуправления, был построен в период расцвета городской промышленности в конце 50-х годов прошлого столетия. Он включил в себя 16 блоков жилья, которые предназначались для работников местных предприятий. В 2000 году мэрия приняла новый план городского планирования, предполагавший снос Эррекалеора и переселение его жителей в социальное жилье в близлежащих зонах. Большинство из них приняло это предложение, однако некоторые не согласились с ним.

К 2010 году состояние построек значительно ухудшилось в силу их постепенного разрушения, однако проект строительства новых домов был приостановлен из-за экономического кризиса. Спустя три года, в 2013-м, 10 студентов Университета Страны Басков (UPV) заняли некоторые из пустовавших домов и решили провести эксперимент по самоуправлению, к которому также присоединились оставшиеся жильцы района. Сторонники инициативы, получившей название Errekaleor bizirik («Живой Эррекалеор»), обвиняли городскую власть в спекуляциях и стремились привлечь внимание к трудностям с точки зрения доступа к жилью, с которыми сталкиваются молодые люди.

В скором времени к проекту присоединилось более ста человек, которые переехали в Эррекалеор. Новые «арендаторы» в большинстве своем были студентами университетов. Они заняли существующее жилье и начали активную работу по восстановлению района: разбили огороды, вновь открыли библиотеку, булочную и детский сад и начали возделывать близлежащие земли. Кроме того, сквоттеры не оставили без внимания и культурную сферу, превратив старую церковь в концертную зону и открыв кинотеатр.

В 2014 году государственное предприятие Ensanche 21 вынесло постановление о выселении сквоттеров, и спустя год работники энергетической компании Iberdrola прибыли на место, чтобы обрезать провода и прекратить поставки электроэнергии. После встречи с населением мэр Горка Уртаран предложил сквоттерам переехать в заброшенные квартиры в районе Аречабалета в режиме социального найма, однако они выразили несогласие.

В последнее время ситуация получила новый виток развития: представители Iberdrola вновь посетили квартал, чтобы прекратить незаконные поставки электроэнергии. На этот раз они прибыли в сопровождении полицейских. По словам представителей Министерства энергетики, туризма и промышленности, подобная мера была принята «во избежание возможных происшествий».

Ордер на снос домов в Эррекалеоре был выдан в рамках проекта завершения работы над «Зеленым кольцом», окружающим город. Он подразумевает замену существующих зданий экологичными огородами, однако оппозиция выражает серьезные сомнения в правдивости подобных заявлений. Впрочем, жители Эррекалеора не сдаются и проводят забастовки в защиту своего района.