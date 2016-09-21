Криштиану Роналду встречается с бывшей «Мисс Испания»

Футболиста Криштиану Роналду, два года назад расставшегося с моделью Ириной Шейк, за это время неоднократно видели в приятной компании, однако до этого момента ни одной из красавиц не удалось завоевать сердце звезды «Реал Мадрида». Впрочем, репортеры журнала Corazón Tve пишут, что недавно он начал встречаться с другой моделью, уроженкой Севильи Десире Кордеро.

Если эти слухи окажутся правдой, то Криштиану окажется не первым для бывшей «Мисс Испания» возлюбленным-футболистом – ранее она встречалась с Винченцо Реннеллой, ради которого девушка переехала в Вальядолид. Прославилась же она в свое время благодаря роману с Альваро Йерро, сыном футболиста Фернандо дель Йерро. Модель призналась, что относится к тому типу девушек, которые готовы на все ради любви. Возможно, именно ради португальского спортсмена она поселилась в Мадриде. Несмотря на всю ее скрытность, девушка опубликовала в социальных сетях снимок вместе со своими подругами на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что может быть еще одним намеком на отношения с Роналду.

На сегодняшний день Криштиану – главный претендент на очередной «Золотой мяч»: в этом году «Реал» выиграл в Лиге Чемпионов, а в составе португальской сборной спортсмен завоевал Кубок Европы. Единственным, чего ему не хватало, была новая любовь. По всей видимости, эта проблема уже решилась: модель и футболист встречаются уже около месяца, и, если слухи подтвердятся, несомненно станут парой года.