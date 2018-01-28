Королевский дворец Сарсуэла обнародовал редкие фото короля Фелипе VI

На этих редких кадрах можно увидеть, как принцессы Леонор и София наблюдают за записью рождественского обращения своего отца, как королевская чета везет дочерей в школу или как благородное семейство собирается за столом на субботний обед. Кроме того, Фелипе засняли на борту вертолета в ходе его недавнего визита в авиационный полк Ala 46 на острове Гран-Канария и за просмотром документов по дороге н Международный туристический форум, прошедший там же в декабре.

На других фотографиях король целует руку своей матери, королеве Софии, держит футбольный Кубок короля вместе с Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом и улыбается отцу Хуану Карлосу I во время мероприятия фонда Fundación Cotec на ныне закрытом стадионе Vicente Calderón. В число опубликованных снимков попали и кадры, сделанные во время визитов короля и королевы в Великобританию и Японию и в ходе церемонии вручения премии Pueblo Ejemplar, а также видеозаписи встреч с представителями патронажного совета организации Colegios del Mundo и лауреатами стипендий Becas Europa.