Король Испании вручит принцессе Леонор Орден золотого руна

30 января в Королевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ордена золотого руна испанской принцессе Леонор, которая будет приурочена к 50-летию её отца, короля Испании Фелипе VI.

Как сообщают в Королевском дворце, принцесса Леонор была удостоена почётного династического ордена в 2015 году, когда ей исполнилось 10 лет. Принцесса Леонор – первая, кто получает эту награду с момента вступления на трон короля Фелипе VI. В Королевском дворце поясняют, что вручение орденского знака принцессе является данью традициям, символизирует преемственность и отражает статус принцессы Астурийской как наследницы испанской короны.

Сам дон Фелипе в бытность принцем также был удостоен Ордена, который ему вручил его отец, король Хуан Карлос I. Традиционно церемония вручения ордена проводится в Колонном зале Королевского дворца. Где она пройдёт на этот раз пока неизвестно.