Король Испании примет участие в Мобильном конгрессе в Барселоне

В этом году официальный ужин по случаю Мобильного конгресса в Барселоне пройдет при участии короля Испании Фелипе. Мероприятие состоится в воскресенье, 25 февраля. В последний раз король был в Каталонии осенью, когда автономия переживала политический кризис, последовавший за референдумом о независимости.