Король Испании посетил поминальную службу в честь своей школьной наставницы

В минувшую пятницу король Испании Фелипе посетил поминальную службу в память о своей наставнице Пуре Сотильо, которая прошла в церкви Сан-Франсиско-де-Борха в Мадриде. Как сообщают информационные агентства Испании, монарх присутствовал на мероприятии без своей супруги, королевы Летиции. Перед уходом явно опечаленный Фелипе поприветствовал представителей СМИ и своего близкого друга Альваро Фустера, а также выразил соболезнования родным покойной.