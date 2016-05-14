Король Испании пообедал в бюджетном придорожном ресторане

Фелипе и Мендес де Виго выбрали обед из нескольких предложенных вариантов, включавших в себя кролика с картофелем, говяжий язык и стейк. После трапезы они сфотографировались с сотрудниками и гостями. Некоторые из снимков были опубликованы на странице ресторана в Facebook. О том, оставил ли король чаевые, не сообщается.

Подобный выбор ресторана для королевского обеда может показаться странным, однако он вполне соответствует политике монарха, который после своей коронации всегда делал упор на важность финансовой прозрачности. Фелипе VI заступил на трон после своего отца Хуана Карлоса в 2014 году, когда последний отказался от престола в разгар нескольких скандалов, подорвавших репутацию испанского королевского дома. Один из них был связан с печально известной охотой короля на слонов в Ботсване, а другой – с причастностью инфанты Кристины и ее мужа Иньяки Урдангарина к делу о налоговом мошенничестве. В попытках изменить сложившуюся ситуацию Фелипе принял ряд новых мер, в число которых вошли сторонние аудиторские проверки королевских счетов.

Бюджет испанской королевской семьи на 2016 год составил 7,86 млн евро. Эта цифра остается неизменной уже три года. В 2011 году данный показатель составлял 8,43 млн. Таким образом, местная монархия оказалась самой дешевой в Европе, а самыми дорогими по данным 2012 года были признаны члены датской королевской семьи, содержание которой обходится налогоплательщикам в 40 млн евро в год.