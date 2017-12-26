Король Испании Фелипе VI выступил с традиционным рождественским обращением

Ситуация в Каталонии стала одной из центральных тем традиционного рождественского обращения короля Испании Фелипе VI, сообщает газета 20 Minutos. В своей десятиминутной речи, трансляция которой велась из Зала аудиенций мадридского дворца Сарсуэла, монарх отметил, что «на сегодняшний день Испания являет собой зрелую демократию, где каждый гражданин может думать и свободно защищать свои мнения и идеи, но не может навязывать их и ставить выше прав остальных». Король призвал жителей страны к «соблюдению и сохранению ценностей социального и демократического правового государства», так как нарушение его базовых принципов «вредит комфортному сосуществованию, а затем и вовсе делает его невозможным».

Говоря об итогах выборов 21 декабря, Фелипе VI призвал членов нового парламента Каталонии «бороться с проблемами, влияющими на всех жителей региона, уважая многообразие и принимая во внимание всеобщее благосостояние». По его словам, «взятый курс не должен привести к очередному противостоянию». Кроме того, Фелипе отметил важность ликвидации социального раскола, ставшего результатом движения за независимость, и подчеркнул, что «идеи не должны отдалять или разделять родственников и друзей». Что касается компаний, покинувших Каталонию в свете политического кризиса, то в этом смысле монарх выступил в защиту «возрождения доверия, престижа и имиджа региона».

Наряду с каталонским кризисом, монарх также упомянул и некоторые другие аспекты жизни испанского общества за последний год. Фелипе в очередной раз упомянул необходимость «создания стабильных рабочих мест» и напомнил, что неравенства и социальные различия, возникшие вследствие экономического кризиса, навредили немалому количеству семей и «повлияли на будущее многих молодых людей».

Не забыл король и о борьбе с терроризмом. «Мы хорошо знаем, что только с позиций демократического союзничества, устойчивости правового государства и эффективности международного сотрудничества мы сможем победить эту проблему – и мы сделаем это», - подчеркнул Фелипе.

Еще одной важной темой выступления короля стала проблема коррупции. Для эффективной борьбы с данным явлением он потребовал «надлежащего управления государственными средствами» и обеспечения доверия со стороны граждан.

В заключение Фелипе затронул вопрос климатических изменений, призвав общество к защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением, и вспомнил о женщинах, ставших жертвами насилия по гендерному признаку. Он обратился к государственным администрациям с просьбой «проявить твердость и оказать политическую поддержку для защиты пострадавших» и повысить уровень осведомленности населения о необходимости борьбы с «этим преступным и трусливым видом насилия, вредящим нашему сосуществованию».