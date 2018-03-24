Король Фелипе не вмешивается в «дело Ноос»

Король Испании Фелипе VI продолжает свою линию поведения в отношениях с сестрой Кристиной и её мужем Иньяки Урдангарина. На время судебного процесса по делу о мошенничестве, в котором инфанта и её супруг проходят как обвиняемые, испанский монарх отстранился от сестры.

В отличие от своего отца Хуана Карлоса I, нынешний король Испании воздерживается от общения с доньей Кристиной, с тех пор как в 2011 году было заведено так называемое «дело Ноос», ставшее главной угрозой испанской монархии со времён её восстановления.

За три года на престоле дон Фелипе предпринял всевозможные меры, чтобы обезопасить будущее испанской Короны. Среди прочего, он запретил членам королевской семьи работать в государственных или частных компаниях, а в июне 2015 года лишил инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майорской, который был дарован ей отцом.

Инфанта не присутствовала на церемонии отречения от престола Хуана Карлоса I и провозглашения Фелипе VI королём. В то же время, между доном Фелипе и доньей Кристиной произошло несколько случайных встреч, в том числе в конце 2012 года, когда их отец попал в больницу.

Инфанта Кристина собирается и дальше жить в Женеве, где она в настоящее время работает на такие организации как Obra Social de LaCaixa и Фонд Ага-Хана. Несколько раз в месяц сестра испанского короля приезжает в Барселону.