Компанию IKEA обвинили в сексизме из-за табличек на дверях комнат для пеленания

Компания IKEA пообещала изменить дизайн табличек на дверях своих пеленальных комнат в Испании после того, как в ее адрес поступило несколько объявлений в сексизме. Некоторые покупатели увидели в изображении фигуры в юбке намек на то, что смена подгузников – исключительно женское занятие. Так, один из обиженных отцов написал в Twitter: "Могу ли я зайти, чтобы поменять памперс своей дочери, или это исключительно женское дело?"