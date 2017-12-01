Каждый пятый испанец хотел бы работать из дома

21% испанских работников предпочли бы удалённую работу из дома, если бы работодатели предоставили им такую возможность. Среди поколения 1940-1960-х приверженцев такого формата работы всего 5%.

Такие данные приводятся в докладе What Workers Want, подготовленном Испанской ассоциацией офисов и консультационным агентством в сфере недвижимости Savills. По итогам исследования эксперты сделали заключение о том, что испанцы придают большое значение социальному аспекту, который выражается во взаимодействии с коллегами по работе.

Опрос также показал, что 84% предпочитают иметь обособленное рабочее место, в то же время 68% готовы работать в офисах с открытой планировкой. 83% респондентов сообщили, что не имеют отдельного кабинета, при этом, 73% отметили, что его наличие не повлияло бы на их продуктивность.

Согласно исследования, 70% сотрудников гордятся своим рабочим местом, при этом значительная доля давших такой ответ приходится на поколение миллениалов, рождённых после 1980 года. Представители этой группы также чаще других выражают желание работать в более современных и технологичных офисах. По мнению 67,5% опрошенных, это позволило бы повысить продуктивность.

Кроме того, исследование показало, что на удовлетворённость работой влияет расположение и доступность офиса. При этом выяснилось, что в Мадриде путь до работы в среднем занимает 36 минут, а в Барселоне – 30 минут. Самым популярным транспортом среди жителей столицы является автомобиль – 53%, 44% предпочитают метро или поезд, 20% - автобус, 13% - мотоцикл. В Барселоне 12% заявили, что добираются на работу на велосипеде, в то время как в Мадриде велосипед используют всего 3%, что может быть обусловлено особенностями городской среды.