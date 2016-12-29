Каждый четвертый испанец называет себя атеистом

Каждый четвертый испанец не следует какой-либо религии и называет себя неверующим или атеистом, сообщают информагентства страны со сслыкой на результаты опроса, проведенного фондом Fundación Ferrer y Guardia. Эта цифра растет с каждым годом. В 2016 году она достигла отметки в 25,8%, в то время как в 1980-м атеистами себя считали только 8,5% жителей страны.

Впрочем, результаты в значительной степени зависят от возраста респондентов: среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет почти половина назвали себя неверующими, а среди населения старше 65 лета этот показатель составил всего 8,3%.

Среди регионов Каталония, Страна Басков и Балеарские острова оказались лидерами по численности населения, чьи духовные практики не имеют отношения к религии, в то время как в Мурсии, Арагоне, Кастилии – Ла-Манче и Эстремадуре эта цифра оказалась несколько ниже.

По данным опроса, с течением времени важность религии для населения заметно снизилась: если в 2002 году жители Испании оценивали ее в 5,34 балла по школе от 0 до 10, то к 2015-му эта цифра снизилась до 4,15. Важность политики, напротив, значительно возросла в период с 2013 по 2015 годы и впервые превзошла важность религии.

Что касается связи религии и образовательной системы, то в 2013-2014 учебном году 30,7% учеников начальной школы брали уроки по дисциплинам, альтернативным религии. На последующих, более старших ступенях эта цифра возрастает до 47% и 66,5% соответственно. Эта тенденция более заметна в государственных школах: если здесь альтернативу религии выбирают около 60% учеников, то в частных эта цифра составляет не более 22%.

Помимо этого, авторы отметили падение числа религиозных браков: их доля сократилась с 79,4% в 1992 году до 29,1% в 2015-м. Доля браков, зарегистрированных в отделах записи актов гражданского состояния, за этот же период выросла с 20,6% до 70,4%. Каталония, Страна Басков и Балеарские острова оказались лидерами по числу гражданских браков, а Эстремадура, Кастилия – Ла-Манча и Сеута, напротив, заняли места в противоположном конце рейтинга. За послдние десятилетия также выросло число случаев рождения детей вне брака – с 9,61% в 1990 году до 42,5% в 2014-м.