Каталонских школьников поставят на горные лыжи на уроках физкультуры

В государственных школах Лериды в нынешнем сезоне реализуется программа Deporte Blanco Escolar, благодаря которой учащиеся из шести районов, территориально относящихся к Пиренеям, могут научиться кататься на горных лыжах. Как сообщают информационные агентства Каталонии, ожидается, что в следующем году к программе присоединятся еще две полугосударственные школы, а к 2019-2020 учебному году инициатива охватит все учебные центры. На сегодняшний день в ней принимают участие 909 школьников из 20 образовательных учреждений.