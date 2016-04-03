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          Новости Испании » Новости » Общество » Каталонские учителя займутся выявлением потенциальных террористов
          Школа в КаталонииШкола в Каталонии

          Каталонские учителя займутся выявлением потенциальных террористов

          19:52 03.04.2016

          Антитеррористические органы Каталонии готовят рекомендации для учителей, которые помогут им выявить потенциальных джихадистов среди учащихся. Эта система призвана определить, кто из детей мог быть радикализирован или планирует теракты. Рекомендации были разработаны специализированным отделом Автономной полиции Каталонии по борьбе с терроризмом. Учителям будет отведена ключевая роль в идентификации потенциальных преступников, намеренных присоединиться к ИГИЛ и устроить атаки в европейских странах.

          Преподавателям предстоит сообщать о переменах в поведении детей, а именно, более робком и интровертном, чем обычно, поведении, смене вкусов в одежде в сторону традиционных мусульманских нарядов или отказе от участия в спортивных или культурных мероприятиях по религиозным причинам. Кроме того, в рекомендациях упомянуты меры, которые следует предпринять в том случае, если учащиеся просматривают пропагандистские материалы на школьных компьютерах. Учителей также призывают бить тревогу, если школьники поговаривают о том, чтобы бросить учебу и уехать за границу.

          Каталония считается потенциально опасным местом с точки зрения возможных террористических атак из-за самой высокой в стране концентрации иммигрантов-мусульман. В городе насчитывается несколько мечетей, связанных с движением «Салафия», подразумевающим фундаменталистский подход к исламу.

          В общей сложности государственные школы региона посещают около 75 000 учеников-мусульман, что составляет примерно 5% от общего числа школьников (1,5 млн).

          Разработка новых рекомендаций является частью особого антитеррористического плана, введенного в действие после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в январе прошлого года. Тогда уровень антитеррористической тревоги в стране был поднят до 4 уровня из 5. В рамках этого плана в испанских тюрьмах реализуется программа выявления заключенных, которые могли подвергнуться радикализации.

          В свое время образовательные органы Брюсселя не предприняли необходимых действий в связи с сообщениями преподавателей о том, что ученик, впоследствии ставший одним из взорвавшихся в Париже сменртников, проявлял в классе признаки радикализации. 20-летний Биляль Хафди, совершивший теракт около стадиона Стад де Франс 13 ноября, неоднократно выражал экстремистские взгляды в своем учебном заведении, прежде чем бросить его и присоединиться к рядам ИГИЛ в Сирии. В свете поступивших от преподавателей сообщений о радикализации Хафди бездействие руководства стало поводом для начала следствия.

          По данным испанского МИДа, за прошлый год отдел по борьбе с терроризмом арестовал 98 предполагаемых джихадистов.

          Темы: Общество  Барселона  Жирона  Бадалона  Оспиталет-де-Льобрегат  Льорет-де-Мар

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