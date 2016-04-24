Каталонские левые выступили против прокладок и тампонов

В каталонском городке Манреса левая партия "Кандидатура народного единства" (CUP) выступила против традиционных женских средств личной гигиены и предложила использовать более экологичные альтернативы. Представители CUP выступили с официальным проектом резолюции о поощрении использования морских губок и других подобных средств, который был вынесен на обсуждение в четверг.

«Многие продукты вредят здоровью женщин, представляют угрозу для окружающей среды и имеют слишком высокую цену для средств, удовлетворяющих столь базовую потребность», - считают представители CUP. В своем предложении они призвали местный информационный женский центр SIAD организовать поставки альтернативных средств женской гигиены, в том числе «менструальных чаш, многоразовых прокладок и губок».

«Мы не хотим запрещать тампоны или прокладки – мы хотим, чтобы женщины Манресы знали о существовании других возможностей и выбрать для себя лучшую», - отметил пресс-секретарь местного отделения CUP Жорди Масдеу. «Мы считаем, что альтернативные методы лучше в силу меньшего вредного воздействия на организм, более низкой цены и меньшего вреда для экологии, но мы не хотим никого принуждать к их использованию», - подчеркнул Масдеу.

При правильном уходе губка может прослужить до 6 месяцев, что позволяет существенно сократить объем отходов: за всю жизнь среднестатистическая женщина выбрасывает от 113 до 136 килограммов средств личной гигиены.

Помимо этого, авторы предложения призывают раздавать натуральные средства защиты девочкам во время обучающих занятий в местных школах. «Сейчас им выдают только прокладки и тампоны, которые предоставляют такие крупные бренды, как Tampax», - отметил Масдеу. Представители CUP призывают SIAD провести мастер-классы как для девочек, так и для взрослых женщин с целью научить их здоровому образу жизни и хорошим отношениям с собственным телом.

Партия не намерена ограничиваться реализацией данной инициативы в своем регионе и планирует вывести ее на региональный уровень.