Каталонская школа пастухов отмечает юбилей

Школа пастухов Лериды, расположенная в Риальпе и Монтенартро, отмечает своё десятилетие. За это время в ней отучилось 171 студентов.

С начала работы в 2009 году образовательный центр получил 431 заявку, но смог принять не всех желающих.

В нынешнем году обучение прошли 16 человек. Оно включает теоретическую и практическую часть. Практические занятия проводят на фермах Наварры и Каталонии, а также во Франции.

80% выпускников связали свою профессиональную деятельность с сектором животноводства, в том числе запустили свои проекты.

По случаю юбилея школа организовала праздничные мероприятия, включая дегустации, концерт, розыгрыши и круглый стол о малых сельскохозяйственных предприятиях.