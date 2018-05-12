Каталонская полиция будет ездить на жёлтых машинах

Каталонская полиция, которая на этой неделе празднует 20-летие своей дорожной службы, объявила о том, что полицейские автомобили будут перекрашены в жёлтый цвет.

Как полагает La Vanguardia, нововведение направлено на то, чтобы сделать полицейские автомобили более заметными по примеру таких стран как Великобритания или Нидерланды. Благодаря яркому цвету, водители будут больше обращать внимание на присутствие полиции на дорогах.

В последние месяцы Мосос-д'Эскуадра в тестовом режиме использовали один легковой автомобиль и один микроавтобус в новой расцветке.

Вопрос об изменении расцветки рассматривает также и Гражданская гвардия.