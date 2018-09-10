Каталония против запрета на мобильные телефоны в школах

Советник по образованию правительства Каталонии Жозеп Баргальо заявил, что каталонские власти не поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время занятий в школах, после того как с таким предложением выступило центральное испанское правительство.
Баргальо уверен, что использование мобильных устройств в педагогических целях идёт на пользу и «нельзя поворачиваться спиной» к технологическим достижениям.
Ранее министр образования Испании Изабель Селаа заявила, что правительство рассматривает возможность запретить мобильные телефоны в учреждениях образования по примеру Франции, преследуя цель снизить зависимость учащихся от этих устройств.
В Каталонии напомнили, что региональный школьный совет ещё в 2015 году постановил, что мобильные устройства оказывают положительное влияние на обучение как вспомогательные материалы. В то же время, Баргальо согласился с тем, что использование устройств необходимо контролировать.Темы: Общество