К 2050 году население Испании может достигнуть 50 млн человек

В ближайшие 30 лет численность населения Испании вырастет на 4-13 млн человек, благодаря как рождаемости, так и иммиграции.

Об этом сообщается в докладе Независимой организации финансовой ответственности (AIReF), представленном на этой неделе. Прогнозы организации более оптимистичны, чем данные, которые представляют Национальный институт статистики Испании (INE) или Статистическая служба Евросоюза (Евростат). В докладе сообщается, что к 2050 году численность населения Испании будет составлять от 50 до 60 млн человек. INE, в свою очередь, прогнозирует численность на уровне 44 млн человек, Евростат – 49 млн. При этом больше всего отличаются прогнозы по категории экономически активного населения.

AIReF считает, что течение ближайших 30 лет в Испанию будут прибывать до 250 тысяч мигрантов в год, и их доля в населении страны составит 10-15%. Национальный институт статистики говорит о 40 тысячах в год.

Организация также подсчитала, что среднее число детей, рождённых женщиной за жизнь, будет составлять 1,8-2, в то время как INE говорит о показателе в 1,4.

AIReF и INE сходятся во мнении об ожидаемой продолжительности жизни, предполагая, что в 2050 году она будет составлять 87 лет без учёта развития биотехнологий, изменений в питании и других факторов.