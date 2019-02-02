К 2050 году Испания станет одной из самых «старых» наций

Испанские исследователи считают, что к 2050 году испанская нация состарится, но это может иметь и положительный эффект.

Президент MAPFRE Антонио Уэртас и директор академии Deusto Business School Иньяки Ортега издали книгу «Седая революция» (La Revolución de las Canas). В ней они отметили большой потенциал людей страше 55 лет, которые способны принести пользу обществу.

К "седому поколению" авторы причисляют людей в возрасте 55-70 лет. По их мнению, этой возрастной категории необходимо вернуть утраченный престиж, который перешёл к молодёжи. Авторы подчёркивают, что "состариться" означает не потерять здоровье, а стать старше и накопить больше опыта.

Уэртас и Ортега считают старение населения основным демографическим вызовом для Испании, которая через 30 лет может стать одной из самых "старых" наций мира.

С другой стороны, отмечается, что продолжительность жизни, в целом, увеличилась, и поэтому современных шестидесятилетних можно воспринимать как сорокалетних. Секрет долголетия авторы видят в ряде факторов, включая спокойствие, хороший климат, здоровое питание, а также жизнь в счастливом обществе.

Исследователи также указывают на то, что на уровне государства пока принимаются лишь меры, связанные с уходом за пожилыми людей, а не вовлечением их в экономические процессы. При этом авторы подчёркивают, что эта возрастная категория создаёт не только спрос, но и предложение.

В связи с этим Уэртас и Ортега призывают администрацию поддерживать старшее поколение и стимулировать их участие в общественной и экономической жизни. Они рекомендуют действовать через налоговую систему по примеру таких стран как Франция или Великобритания, а также не чинить препятствия для предпринимательской активности и продвигать идею найма персонала в пожилом возрасте.