Из испанского Музея восковых фигур просят убрать скульптуру Цукерберга

Петицию обосновали неэтичным поведением компании и её руководства, отсутствием контроля за использованием персональных данных и нанесением ущерба миллионам пользователей. В организации особо отметили, что со стороны главы Facebook не поступило разъяснений по этой ситуации. Защитники интересов потребителей также негодуют из-за того, что компания отказалась предоставлять какие-либо компенсации пользователям и не дала обещания о предотвращении подобных ситуаций в будущем.

Организация напомнила, что только в случае с приложением Cambridge Analytica, социальная сеть предоставила доступ к данным более 123 тысяч человек в Испании без их согласия. В организации считают, что фигура главы Facebook, которая появилась в музее в марте 2015, «должна быть как можно скорее убрана из музея» в знак порицания того, что социальная сеть пренебрегает приватностью данных.