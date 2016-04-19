Итальянский мафиози прячет в порту Валенсии яхту Муссолини

В течение последних двух лет в яхтенном порту Валенсии была пришвартована историческая двухмачтовая яхта Königin II, построенная в 1912 году в Германии и принадлежавшая, в числе прочих, итальянскому диктатору Бенито Муссолини. Как сообщает издание EMV-Levante, арест на яхту был наложен судом Рима, который уже несколько лет преследует ее последнего владельца, предпринимателя Сальваторе Скилланте из итальянского Сарно. Его подозревают в связях с мафией и налоговом мошенничестве на сумму более 28 млн евро.

По всей видимости, нанятый капитан привел Königin II в Валенсию два года назад, чтобы провести ряд «ремонтных работ», в том числе покрасить значительную часть яхты в белый цвет. По этой причине итальянское правосудие подозревает, что Скилланте мог попытаться скрыть судно от следователей. 8 марта агенты Гражданской гвардии посетили яхтенный порт Валенсии по запросу своих итальянских коллег и опечатали яхту.

Скорее всего, Скилланте приобрел Königin II пять лет назад на имя фирмы, руководителем которой числится его сын. Впоследствии она была переписана на неизвестного малоимущего.

Бизнесмена преследуют за предполагаемый уход от уплаты налогов в рамках процесса против финансовых сетей мафиозных группировок, орудующих на территории страны. Постановление об изъятии Königin II и прочего имущества, принадлежащего Скилланте и еще двум бизнесменам, было вынесено римской прокуратурой. В этот список также вошли 75 объектов недвижимости, 32 участка земли, особняк, две роскошные яхты, несколько магазинов, автомобили представительского класса, а также банковские счета, акции различных компаний и другие финансовые активы. Их общая стоимость составляет 28 млн евро. Прокуратура предполагает, что обвиняемые возместят налоговую задолженность за счет этих средств.

Согласно данным, опубликованным итальянской прессой, обвиняемые напрямую или косвенно владеют по меньшей мере десятью фирмами. В некоторых из них фигурируют имена подставных лиц.