Итальянцы – самая многочисленная группа иммигрантов в Барселоне

Департамент статистики мэрии Барселоны представил результаты анализа переписи населения от 1 января 2016 года. Согласно полученным данным, за последние 5 лет число проживающих в каталонской столице иммигрантов сократилось на 32 000 человек. Впрочем, за прошедший к моменту проведения переписи год ситуация вновь изменилось, и число иностранцев-резидентов выросло на 5 000 человек. Самый заметный рост произошел среди итальянцев и китайцев, в то время как число пакистанцев и марокканцев осталось стабильным. Кроме того, как отмечают испанские информационные агентства, в городе зафиксирован наплыв мигрантов из трех стран, находящихся в состоянии социально-политического конфликта – Гондураса, Венесуэлы и Украины.

В свою очередь, латиноамериканские страны, уроженцы которых традиционно составляли значительную часть иностранного населения Барселоны, в том числе Эквадор, Боливия ,Перу, Колумбия и Доминиканская Республика, потеряли свой вес. Что касается европейских стран. то число выходцев из Великобритании впервые превысило число иммигрантов из Германии.

Самой многочисленной колонией в каталонской столице оказалась итальянская (26 993 человека). За ней следуют пакистанская (19 192), китайская (18 448), французская (13 671), марокканская (12 552), боливийская (9 280), филиппинская (8 682), эквадорская (8 108), перуанская (7 955), колумбийская (7 930) и румынская (7 029) общины. Помимо этого, в Барселоне проживают 6 980 британцев, 6 793 немца, 6 726 гондурасцев, 6 239 русских, 5 676 бразильцев, 5 647 аргентинцев, 5 636 доминиканцев, 5 327 индусов и 5 028 венесуэльцев.

Чуть более половины жителей Барселоны родились в ней. Этот показатель снижался в годы наплыва иммигрантов (2002-2007), но впоследствии стабилизировался. Относительно неизменной осталась и доля горожан, родившихся в других городах Каталонии, которые составляют 7,5% жителей Барселоны. В свою очередь, число горожан, родившихся за рубежом, за последние 25 лет выросло от крайне незначительного процента до приблизительно 20-25% населения.