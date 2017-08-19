Исполнителя барселонского теракта похоронили в безымянной могиле в Марокко

Террорист, находившийся за рулём автомобиля, въехавшего в толпу на бульваре Рамбла в Барселоне 17 августа, Юнес Абуякуб, а также его брат Хуссейн, которые принадлежали к одной террористической ячейке, были тайно похоронены на этой неделе в своём родном городе Мрирте в Марокко.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на дипломатические источники, родственники террористов обратились к властям с просьбой похоронить их на родине, на что получили согласие со стороны Испании. Тела были доставлены в Марокко на прошлой неделе.

Погребение состоялось ночью без присутствия членов семьи во избежание излишней шумихи.

Ещё не были преданы земле другие два участника ячейки родом из Мрирта: братья Омар и Мохаммед Хичами. Они состояли в родстве с семейством Абуякуб, и, по информации портала ahdath.info, будут похоронены в ближайшие дни.