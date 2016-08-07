Испанскую пивоварню обвинили в создании напитков исключительно для женщин и геев

На пивоварню Sargantana (Майорка) обрушился шквал критики со стороны пользователей социальных сетей. Поводом для этого стала реклама трех сортов пива на сайте компании, два из которых показались публике спорными.

Первый, получивший название Woman, производитель описывает так: «Woman – светлое пиво с низким содержанием алкоголя (3,5%). Этот легкий и освежающий напиток в стиле пильзнер создан для любителей мягкого пива. Он идеален для любого времени дня. Для вас, женщины, потому что вы – особенные. Woman… Твое пиво».

Описание второго сорта пива было не столь однозначным: в этом случае пользователей смутило название Queen и присутствие ЛГБТ-флага на упаковке, которое навело их на мысль о том, что напиток был создан исключительно для представителей данного коллектива. Возмущение подогрело и описание продукта как «подходящего на любой вкус, что объясняет его эксклюзивную этикетку». "Queen – пиво с оранжевым оттенком и красноватыми проблесками. Тонкий вкус и содержание алкоголя на уровне 4%. Экслюзивное пиво в стиле пильзен, чтобы наслаждаться жизнью». По сравнению с предыдущей эта трактовка оказалась более обтекаемой и не направленной на какую-либо конкретную группу потребителей, однако некоторые пользователи также подвергли ее жесткой критике.

Это не первый случай запуска алкогольного напитка, созданного специально для женщин: ранее бренд Ginial представил мягкий джин с пониженным содержанием калорий.