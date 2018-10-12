Испанскую пару оштрафовали за то, что они 4 года не водили сына в школу

Суд Жироны обязал испанскую пару выплатить штраф в размере 1080 евро за пренебрежение потребностями ребёнка. Их сын почти не посещал школу на протяжении четырёх лет: с 2012 по 2016 год.

В постановлении отмечается, что родители нарушили законодательство об обязательном образовании. С каждым годом без обоснованных причин мальчик, которому сейчас 14 лет, пропускал всё больше занятий: 60% – в 2014 году, 78% – в 2015, 91% – в 2016.

Родители ссылаются на проблемы подростка со здоровьем, из-за которых ему пришлось пропускать школу. По их словам, у мальчика больное сердце, он может внезапно потерять сознание и испытывать затруднения с дыханием. По этой причине родители хотели, чтобы он постоянно был под присмотром.

Суд подчеркнул, что обязательное регулярное посещение школы – один из основополагающих принципов детского образования, и обязанность родителей – привить образовательные привычки.

В постановлении также отмечается, что ни одно из медучреждений, в которые обращались родители, не дало заключения о том, что состояние здоровья ребёнка мешает его обучению в школе.

Пара не согласна с приговором и намерена его обжаловать.