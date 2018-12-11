Испанское правительство готовит законопроект для борьбы с проституцией

Испанское правительство Испании представило новый законопроект, направленный на борьбу с проституцией. 50-страничный документ предполагает декриминализацию проституток и наказание для клиентов, которые пользуются секс-услугами, а также для владельцев помещений, где организуются бордели.

По информации газеты El País, законопроект, к тому же, предусматривает меры преследования тех, кто занимается торговлей людьми. В документе подчёркивается, что самим проституткам не будут выдвигаться обвинения за их деятельность и они не будут нести наказание.

С приходом социалистического правительства Педро Санчеса к власти, Испания взяла курс на активную борьбу с сексуальной эксплуатацией женщин. Несмотря на то, что на национальном уровне проституция не запрещена, есть несколько десятков нормативных актов, действующих на местном уровне, которые предполагают наказание за занятие проституцией. В некоторых городах, например, в Севилье, наказание распространяется только на клиентов.

Тем не менее, поддержка предлагаемых мер в стране подвергается сомнению. Так, El País приводит данные о том, что около 39% жителей Испании хотя бы раз в жизни платили за секс. El Mundo, в свою очередь, подсчитал, что в стране около 100 тысяч женщин предоставляют сексуальные услуги, а ежегодные доходы этой индустрии составляют порядка 3,5 млрд евро, что эквивалентно 0,35% ВВП Испании. При этом сообщается, что 8 из 10 секс-работниц занимаются проституцией не по своей воле.