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          Новости Испании » Новости » Общество » Испанским женщинам-спасателям настоятельно не советуют носить мини-юбки и краситься

          Испанским женщинам-спасателям настоятельно не советуют носить мини-юбки и краситься

          21:20 10.08.2017

          Требования мэрии Хихона к униформе женщин-спасателей вызвали очередную волну полемики о сексизме в рабочей среде.

          Спорное решение мэрии Хихона, которая порекомендовала женщинам-спасателям носить брюки во избежание сексистских комментариев, стало очередным пунктом в длинном списке эпизодов полемики, связанной с рабочей одеждой для женщин. Как сообщает газета 20 Minutos, споры вокруг мини-юбок, каблуков, макияжа и других атрибутов некоторых видов униформы разгорались уже не раз. О подобных практиках заявляли как рабочие коллективы, так и сами пострадавшие. 

          Так, всего неделю назад представители политических партий и ассоциаций выразили возмущение нарядами официанток американской сети ресторанов Hooters, которая планировала выйти на рынок Испании. Ее сотрудницы работают в облегающей бело-оранжевой униформе, состоящей из декольтированных маек и коротких шорт. Кроме того, подавать еду и напитки в Hooters могут только девушки. После поступления множества жалоб со стороны различных коллективов, расценивших подобную практику как проявление сексизма, компания отказалась от планов по открытию ресторана в торговом центре Vilamarina в Виладекансе (Барселона). Впрочем, в качестве официальной причины были названы проблемы с площадями. Не обошлось без подобных скандалов и в спортивном мире. В мае промоутер, нанятая компанией Schweppes для работы на теннисном турнире Conde de Godó, заявила, что ее и семь ее коллег заставляли работать в коротких юбках и майках без рукавов, хотя погода в дни соревнований стояла холодная. Девушкам также не разрешали надевать жакеты, чтобы не закрывать логотип марки на их платьях. Спустя несколько дней на волне общественного возмущения организаторы публично принесли свои извинения, однако ответственность они переложили на модельное агентство-подрядчика.

          В этом же месяце стало известно об увольнении шести работниц заправочной станции Aservi в Кордове. Они были отстранены от работы из-за отказа носить мини-юбки. Компания заменила обычные комплекты, состоящие из брюк и ботинок, на короткие юбки с леггинсами и кроссовки. В ответ на обвинения представители компании заявили, что увольнения были обусловлены другими причинами и просто совпали по времени с переходом на новую форму. 

          Официальные заявления пострадавших помогли сделать определенные шаги в сторону борьбы с сексизмом в рабочей среде. В их числе – гид Управления национальным наследием, которая выступила против требования носить каблуки была поддержана Верховным судом, расценившим данное требование как дискриминацию, а также продавец-консультант, два года назад доказавшая правомерность своего отказа ходить на работу с макияжем в суде.

          Темы: Общество

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