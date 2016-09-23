Испанским полицейским негде хранить конфискованную марихуану

В городе Термп (Лерида) полиция жалуется на то, что не имеет достаточно места, чтобы хранить конфискованную марихуану. В течение последний двух недель агентам пришлось хранить растения на стоянке. Полицейские в течение рабочего дня вынуждены терпеть сильный запах наркотика.

Профсоюз сообщает, что это уже второй раз, когда подобное происходит со стражами порядка и призывает власти каким-либо способом решить эту проблему. Нужно хранить растения за пределами участка в герметичных контейнерах.

Полицейские страдают головокружениями, головной болью и рвотой.