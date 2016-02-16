Испанским абитуриентам грозит тюрьма за обман экзаменаторов

Двум студентам андалусской Альмерии грозит год тюрьмы за попытку сдать экзамены под чужим именем. Один из них попытался представиться другим на вступительных экзаменах в профессионально-техническое учебное заведение.

Государственная прокуратура обвиняет молодых людей в подделке официальных документов: юноша, попытавшийся пройти тест под именем своего друга, использовал его удостоверение личности. Помимо тюремного заключения сроком на год обвинение требует взыскать со студентов штраф в размере 6 евро, который должен выплачиваться ежедневно в течение 12 месяцев.

Защитник одного из подростков Хосе Карлос Сегура назвал возможное наказание "варварским" и несоразмерным совершенному нарушению. По его словам, тест не должен считаться государственным документом. "Они никому не причинили вреда, и даже тот факт, что их поведение было бесчестным, оно не представляет опасности для общества, а значит, не требует их заключения под стражу", - отметил адвокат.

"Само по себе доведение этого дела до суда уже несообразно, и я считаю, что оно может быть разрешено путем принятия административных санкций или определенных последствий в академической сфере", - подчеркнул Сегура. "Подобное наказание грозит им лишением свободы и постоянным званием преступника", - заключил защитник.