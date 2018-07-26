Испанский телеканал раскритиковали за интервью с одноглазым тореадором

Интервью тореадора Хуана Хосе Падилья на шоу Viva la vida на испанском телеканале Telecinco вызвало у зрителей негодование и привело к призывам бойкотировать канал.

Тореро две недели назад получил серьёзную травму во время выступления на арене в Аревало (Авила). Бык нанёс ему рогами несколько ударов и снял часть скальпа. Как рассказал сам матадор в беседе с ведущим Тони Морено, после инцидента ему наложили 45 швов, за что он дополнительно выразил медикам благодарность в эфире.

Падилья, который несколько лет назад также потерял в поединке с быком глаз, затронул тему критики корриды и тореадоров. Он заявил, что не поддаётся на провокации, а бои быков представляют собой важный элемент культуры и экономики.

Тем не менее, травмы матадора вызвали у зрителей не сочувствие, а возмущение и гнев, которые они выплеснули в социальных сетях. Противники корриды призвали перестать смотреть Viva la vida и Telecinco, остановить жестокое обращение с животными и назвали Падилью убийцей и фалангистом.