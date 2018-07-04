Испанский суд приравнял поглаживания по бедру к домогательству

Верховный суд Канарских островов изменил приговор для директора бара одного из местных отелей. В отношении мужчины было заведено дело, после того как он потрогал одну из подчинённых за бедро и назвал её привлекательной.

В прошлом году суд по социальным делам признал неправомерным увольнение мужчины после этого инцидента и обязал компанию принять его обратно на работу либо выплатить ему компенсацию в размере 22 тысяч евро.

В более высокой инстанции в его действиях усмотрели нарушение Устава работников, Закона о равенстве мужчин и женщин и рекомендаций Европейского Союза. В Верховном суде подчеркнули, что подобное поведение допустимо лишь с обоюдного согласия, и оно не способствует созданию должной рабочей обстановки и сотрудничеству между коллегами. Суд также отметил, что восхваление физических качеств на рабочем месте вместо оценки профессионализма является проявлением неуважения.