Испанский минздрав ограничил продажу гомеопатических средств в аптеках

Испанское агентство медикаментов и медицинских изделий (Aemps) опубликовало список из 2008 гомеопатических препаратов, разрешённых к продаже в аптеках страны, в соответствии с новым регламентом. Остальная гомеопатическая продукция должна быть снята с продажи.

По подсчётам специалистов, в настоящее время в испанских аптеках продаётся от 14 до 19 тысяч гомеопатических средств.

В конце апреля агентство установило минимальные требования к гомеопатической продукции, в соответствии с европейской директивой о медикаментах. Испанские власти дали производителям и дистрибьюторам срок до конца октября, чтобы они могли заявить о своём намерении привести препараты в соответствие с новыми требованиями.

К списку из 2 тысяч медикаментов также прилагается график и инструкции по процедуре получения разрешения на реализацию. Перечень включает 1996 продуктов без терапевтического действия и 12 препаратов для терапевтического применения. Все они будут подвергнуты специальной проверке.

При этом в агентстве подчёркивают, что средства, внесённые в перечень, не являются рекомендованными Aemps. На данный момент они получили разрешение на реализацию, но окончательное решение по ним будет приниматься после проверки.

Помимо составления полного списка одобренных Aemps гомеопатических препаратов, по завершении этого процесса будут определены условия назначения таких медикаментов, а также требования к информации на упаковках.