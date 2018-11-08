Испанский минздрав не рекомендует прописывать Nolotil иностранным туристам

Испанское Агентство медикаментов и медицинских изделий (Aemps) выпустила рекомендации для медработников, в которых советует не назначать лекарства, содержащие метамизол натрия, для непостоянного населения, к которому относятся туристы из-за рубежа.

Агентство отмечает, что метамизол – распространённое в Испании обезболивающее и жаропонижающее, которое продаётся под разными названиями. Наиболее популярный испанский аналог анальгина – Nolotil. Новые рекомендации Aemps связаны с несколькими случаями возникновения побочных эффектов у британских туристов.

Отмечается, что одна из возможных реакций при приёме метамизола – агранулоцитоз, который может привести к смертельному исходу. Агентство сообщает, что в последние годы выросло потребление таких анальгетиков, а вместе с ним – количество случаев агранулоцитоза. Так, в 2013 году было продано 14,6 млн упаковок препаратов с метамизолом, а в 2017 – 22,8 млн.

Aemps не советует назначать данный анальгетик туристам, поскольку в этом случае сложнее отслеживать состояние пациента. Также не рекомендуется использовать его для продолжительного лечения. Кроме того, в агентстве призывают изучать историю болезни пациента на предмет гиперчувствительности прежде чем назначать метамизол.