Испанский минюст призывает 656 муниципалитетов избавиться от «пережитков франкизма»

Министерство юстиции Испании обратилось к администрациям 656 муниципалитетов страны и потребовало избавиться от «пережитков эпохи франкизма» в общественных местах и переименовать улицы и площади, которые носят имена франкистов.

Министерство также направило копию документа в Генеральную дирекцию исторической памяти, которая дополнила список ещё 19 населёнными пунктами, где могли сохраниться подобные элементы. В дирекции поддержали минюст и призвали местные администрации последовать рекомендациям.

По данным Национального статистического института (INE), в Испании 1170 названий площадей и улиц связаны с фигурами эпохи Гражданской войны и диктатуры.

Министерство рекомендует провести инвентаризацию объектов, превозносящих мятеж и диктатуру, включая гербы, особые знаки, таблички и другие франкистские элементы. К тому же, в ведомстве напомнили, что в 2013 году Верховный суд постановил, что все испанские администрации должны принять необходимые меры и демонтировать памятники, восхваляющие Гражданскую войну.