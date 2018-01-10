Испанский бренд Pronovias представил прозрачный свадебный комбинезон

Бренд Pronovias, специализирующийся на свадебных платьях, представил новый наряд, который может использоваться для торжества – свадебный комбинезон.

Костюм был создан специально для испанской модели Кристины Педроче. Прозрачный комбинезон украшен 200 кристаллами Swarovski, а интимные места скрыты кружевами «шантильи». Над его созданием команда Pronovias трудилась более 244 часов.

Педроче предстала в оригинальном образе в новогоднюю ночь и поделилась снимками в экстравагантном наряде на своей странице в Instagram, где у модели более 1,7 миллиона подписчиков.