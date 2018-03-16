Испанский бар попытался запретить детям шуметь

Список, состоящий из пяти пунктов, появился на двери Livingstone Premium Bar. Правила поведения для посетителей заведения с детьми, по словам администрации, были созданы, чтобы обеспечить комфорт для всех клиентов.

В соответствии с правилами, дети должны всё время находиться с родителями, не должны играть и бегать по помещению. В заведение запрещается приносить игрушки, за исключением мобильных телефонов и приставок, а переодевать детей можно только в уборной. Кроме того, правила гласят, что если ребёнок плачет или кричит, родители должны его вывести из заведения до тех пор, пока он не перестанет шуметь.

Одна из посетительниц сфотографировала список и выложила снимок на своей странице в Facebook, спровоцировав полемику среди интернет-пользователей. Некоторые родители сочли правила дискриминационными, заявив, что дети тоже имеют право находиться в заведении, другие же выступили за их соблюдение. Бар, в свою очередь, извинился перед обиженными родителями и пообещал убрать правила.