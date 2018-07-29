Испанский Альхесирас стал эпицентром миграционного кризиса

Мэр Альхесираса (Кадис) Хосе Игнасио Ландалусе заявил, что город не справляется с потоком мигрантов. На прошлой неделе в Испанию прибыли 1600 нелегалов, большинство из них – именно в этот портовый город.

Ландалусе раскритиковал действия Европейского Союза по разрешению миграционного кризиса, отметив, что Альхесирас может превратиться в «новую Лампедузу» – итальянский остров, столкнувшийся с массовым нашествием нелегальных мигрантов.

Мэр отметил, что ранее никогда не было такого, чтобы «в Испанию прибывало по тысяче мигрантов каждые выходные». По его словам, тысячи человек регулярно приезжают с севера Африки, а другие тысячи месяцами ждут возможности переправиться в Испанию.

Ранее морские службы Испании сообщили о том, что в прошлые выходные в Средиземном море было спасено 1000 мигрантов африканского происхождения.