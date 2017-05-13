Испанские таксисты 30 мая соберутся на митинг у здания конгресса

Испанские таксисты назначили митинг на 30 мая у здания Конгресса депутатов в Мадриде. Об этом говорится в сообщении организации Fedetaxi, представляющей интересы таксистов Испании.

Активисты собираются протестовать против "уничтожения сектора такси". Глава Fedetaxi Мигель Анхель Леаль объяснил, что главная цель акции - "донести до политиков озабоченность будущим всего сектора".

Испанские таксисты встревожены растущей популярностью таких сервисов, как Uber, которые вытесняют их с рынка.

В мае Uber проводит акцию в Мадриде, в рамках которой любая поездка в пределах окружной дороги М-30 обойдутся пассажирам всего в 5 евро.